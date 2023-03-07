Malofeyev’e suikast girişimi: Türk-Rus dostluğuna bomba

Ukrayna, Rusya'da suikast girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Hedef Tsargrad Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Konstantin Malofeev idi. Özellikle 2016'daki uçak kazasından sonra Türk-Rus ilişkilerinde kritik rol üstlenen Malofeev'e yönelik suikast girişimi engellendi.



Açıklamayı Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi yaptı. Suikast girişiminin arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi’nin kontrolü altında Rusya’ya karşı kullanılan "Rus Gönüllü Birlikleri"nin olduğu anlaşıldı. Terör saldırısının planlayıcısı 1984 doğumlu Rusya Federasyonu vatandaşı Denis Kapustin olduğu belirtildi.



Suikast girişimi Darya Dugina'yı hedef alan suikasti planı ile aynıydı. Malofeev'in arabasının altına uzaktan kontrollü el yapımı bir patlayıcı yerleştirildiği açıklandı.





"DÜŞMAN YENİLGİYE UĞRATILACAK"

Suikast girişimi sonrası açıklama yapan Malofeev, "Tüm tehditlere rağmen düşman yenilgiye uğratılacak" dedi:

- Tanrı'ya şükür, benim için her şey yolunda. Hiç kimse yaralanmadı. Darya Dugina'nın öldürülmesinden sorumlu olanların nihayet ortaya çıkarılacağını ve tutuklanacağını umuyorum. Destek sözleri için tüm dostlarıma teşekkür ederim. Sizi temin ederim ki ne bugün ne de yarın, hiçbir şey - ne tehditler ne de terörist saldırılar - benim ateşli ve samimi vatansever duruşumu etkilemeyecektir. Düşman yenilgiye uğratılacaktır. Zafer bizim olacak, Tanrı bizimle!

Dugina’nın ardından Malofeev gibi Türk-Rus ilişkilerini geliştirmek isteyenlerin hedef alınması ise dikkat çekti. Malofeev, Vatan Partisi heyetiyle görüşerek Rusya ile yaşanan uçak krizinin aşılmasında önemli rol oynamıştı. Rus yönetiminin, uçağın düşürülmesinden sonra Erdoğan’a bakış açısındaki değişiminde etkili olmuştu.



Ayrıca Malofeev, 15 Temmuz öncesi Türk ordusundaki hareketlilikle ilgili Türkiye’yi bir darbe tehlikesine karşı uyarmıştı. Darbe girişimi sonrası ise Türkiye tam destek verdi.