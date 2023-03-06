Yunanistan'da öfke dinmiyor: Sistemin çöktüğünü düşünüyorlar

Yunanistan'ın tren kazasıyla başlayan öfke dinmiyor. Başkenti Atina'da göstericilerle polis arasında çatışma çıkarken dikkat çeken bir Avrupa Birliği anketi açıklandı. Ankete göre Yunanlıların yüzde 98'i sistemin çürüdüğünü düşünüyor.

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50'den fazla insanın ölümü ile sonuçlanan Yunanistan'da tansiyon yüksek. Atina ve Selanik sokakları karışık.

İstifalara ve sorumluların tutuklanmasına karşın halk öfkeli. Polisle eyleme katılanlar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede Miçotakis yönetimine tepki artarken, güven düşüyor. Buna ilişkin çarpıcı bir verinin olduğu anket açıklandı.

Avrupa Birliği tarafından 27 ülkede yapılan ankete binden fazla Yunanlı katıldı. ankete göre halkın yüzde 98'i sistemin çöktüğü görüşünde. Yunan halkı ülkede yolsuzluğun arttığını düşünüyor.

Eurobarometer raporuna göre, Yunanlılar arasındaki bu oran, tüm AB üye ülkeleri arasındaki en yüksek oran.

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