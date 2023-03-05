Pakistan ABD darbesine direniyor: "İthal hükümete boyun eğmeyeceğiz"

Pakistan, ABD müdahalesine direniyor.



Pakistan’da polis, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi Lideri İmran Han’ı gözaltına almak amacıyla Lahor’daki evine gitti.



Gelişme üzerine binlerce Pakistanlı İmran Han'ı evine akın etti. Polis ile halk arasında zaman zaman arbede yaşandı.



ABD komplosuyla Başbakanlığı düşürülen İmran Han, Lahor'da halka seslendi. Batı destekli hükümetin baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyledi. ABD’nin güdümündeki Şahbaz Şerif yönetiminin, yasadışı yollarla muhalefeti bastırmaya çalıştığını vurgulayan Han, “bu ithal hükümet, ahlaksızca ve utanç verici bir biçimde Pakistan’ı krize sürüklüyor” dedi.



Öte yandan Pakistan Adalet Hareketi Partisi Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, İmran Han’ı tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimin ülkedeki durumu daha da kötüleştireceğini söyledi. Hüseyin, Han'ın gözaltına alınması durumunda ülke genelinde protesto başlatacaklarını duyurdu.



İmran Han, başbakanlığının düşürülmesi sonrasında erken seçim talebiyle ülke genelinde mitingler düzenlemiş, milyonlarca Pakistanlı mitinglere katılarak Han’a destek vermişti.



İmran Han’ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareket Partisi, Ekim ayında ülke genelinde yapılan ara seçimleri önde tamamlamış, Ulusal Meclisteki 8 sandalyenin 5’ini, Pencap’ta ise 3 sandalyeden 2’sini kazanmıştı.