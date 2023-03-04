ABD'li asker'den Rus Ordusu'na katılın çağrısı

ABD’li asker Noctis Draven Ukrayna askerlerinin savunmasız olduğunu bu nedenle Rusya tarafına geçmeleri için çağrı yaptı. Draven, “Batı ilkeleri ve Zelenski için hayatınızı kaybetmeyin” dedi.

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NATO, 1 yılın sonunda Rusya’nın Ukrayna’daki pozisyonunu geriletemedi. ABD’li eski bir asker olan Noctis Draven, Ukrayna Ordu mensuplarına Rusya Ordusuna katılma çağrısı yaptı.

ABD’li asker bu çağrıyı Ukrayna topçu birliğine bağlı askerlerin savunmasız şekilde kaldığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine yaptı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine Amerikalı asker, Ukrayna birliklerine saf değiştirerek silahlarıyla birlikte Rus Ordusuna katılmaları halinde hayatlarının kurtulacağını söyledi.

Ukrayna askerlerine seslenen Draven, Batı'nın ilkeleri ve Zelenskiy uğruna hayatlarını kaybedeceklerini belirtti. Draven, "Ukrayna ordusunun, askerlerinin hayatlarını benim gibi önemsemesini isterdim. Tek bir isteğim var; Batı ve onun kuklası Zelenskiy için savaşmayı bıraksınlar. Veyahut Ukrayna'yı Batı'dan özgürleştirecek ve parçalanmış halkı birleştirecek olan Rusya'nın saflarına geçsin" ifadelerini kullandı.

Kiev'in hiçbir zaman zafer kazanmayı amaçlamadığını ve Ukraynalı askerlerin Rusya'ya karşı tampon olarak kullanıldığını söyleyen Draven, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaşın ya da Rusya'nın yanında durun ancak Batı için hayatlarınızı heba etmeyin" diye ekledi.

# rusya # Ukrayna # nato # abd

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