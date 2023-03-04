ABD'nin çöküşü beyaz perdede

Emperyalizm ve siyonizme meydan okuyan beyaz perde Fars Körfezi'nde kuruldu.

İran'ın Eseluye Şehrinde düzenlenen açılış törenine, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Sedefi ve Hamas'ın Tahran Temsilcisi Halid Kaddumi onur konuğu olarak katıldı. Tuğgeneral Ali Sedefi, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin de aralarında olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu arada törende, Türkiye Sanatçılar Birliğini temsilen jüri üyeliği görevini üstlenen Yapımcı Ali Rıza Özkan da hazır bulundu.

Dans, resim ve müzik gösterileri ile renkli bir hale getirilen açılış töreninde ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizme karşı direnişin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

"Kudüs'ün özgürlüğüne" adanan festival 9 Mart'ta sona erecek. Kapanış töreni, Fars Körfezi açıklarında bir geminin güvertesinde yapılacak.

"ABD'nin çöküşü, Kasım Süleymani, İslam İnkılabı, Direniş Kadınları, Filistin, Suriye ve Lübnan" gibi konuların işlendiği festivale, 50'nin üzerinde ülkeden eser ulaştırıldı. 500'e yakın eser içinde Ulusal Kanal İç Yapımların Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünü için hazırladığı "Cepheden Cepheye 40 Yıl" adlı belgesel de yer aldı.

HABER-KAMERA: GÜRKAN DEMİR