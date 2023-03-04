Macaristan Başbakanı Orban'dan AB ülkelerine ABD'siz ittifak önerisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği ülkelerini, NATO'ya alternatif olarak ABD'nin yer almadığı bir ittifak kurmaya davet etti.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği ülkelerine "ABD'nin olmadığı bir 'NATO' kuralım" dedi.

İsviçre'de yayınlanan Die Weltwoche dergisine demeç veren Orban, Avrupa'da NATO'nun alternatifini kurmayı önerdi.

Avrupa NATO'sunun bir çözüm olacağı inancını dile getiren Orban, bu öneriyi 2012 yılında da yaptığını anımsattı.

Orban, Avrupa ülkelerinin kendilerinin bizzat korumaya hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

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