İngiliz medya kuruluşu NBC'nin kıdemli dış politika muhabiri Keir Simmons gördüklerini anlattı, ölüm ile tehdit edildi.





İngiliz Gazeteci, sahada Rusya'nın Ukrayna Harekatını izliyor. Bu kapsamda Moskova'dan trenle Kırım'a geçti. Canlı yayın bağlantısıyla sokak röportajları yaptı. Röportajlarında Moskova'ya destek, Kiev'e tepkiler vardı. Kendisi de şaşıran gazeteci Kırım halkının Rusya'nın bir parçası olduğunu kaydetti.



Simmons, ABD'li yetkililerin Kırım'ın "askerden arındırılacak" gerçekçi görünmediğini belirtti. Ukrayna askerinin yerleştirilecek açıklamalarına da şüphe ile baktığını söyledi.



Gördüklerini aktaran gazeteci aynı gün Ukrayna'nın Neonazi yapılanmaları tarafından ölümle tehdit edildi. Ukrayna'ya karşı "suç işlediği iddia edildi. Ukrayna'nın “ölüm listesi” olarak bilinen ağda fotoğraflı kişisel bilgileri paylaşıldı.