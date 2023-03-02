İsrail: "Filistinliler yeryüzünden silinmeli"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin kasabası Huvvara’nın “yeryüzünden silinmesi gerektiğini” söyledi. Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Filistinlilere karşı “orantısız” çağrısı yaptı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich , Huvvara’daki Filistinlilerin “yeryüzünden silinmesini” ve İsrail yayılmacılığı için orantısız güç kullanılmasını istedi. Netanyahu hükümetinin koalisyon ortaklarından Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırıları destekledi.

İsrail Maliye Bakanı, Huvvara'nın “yok edilmesi" görüşünü, “Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı” ifadeleriyle anlattı.

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Yehuda Fuchs, Yahudi yerleşimcilerin Huvvara’da Filistinlilere ait ev, işyeri ve araçları kundakladığı saldırıları “pogrom” yani bir azınlık grubuna yönelik katliam olarak nitelendirdi. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Tümgeneral Fuchs, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin muhtemelen Filistinlilere saldıracağını tahmin ettiğini ancak “böyle bir pogrom öngörmediklerini" dile getirdi.

# israil # Binyamin Netanyahu # Yahudi yerleşimciler

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