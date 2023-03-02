Çin'in Tayvan kararlılığı: Tayvan çevresinde konuşlandı

ABD, Çin’e karşı askeri bir hamle daha yaptı. Washington, Tayvan'a, F-16 savaş uçaklarında kullanılan füzelerin satışına onay verdi. Öte yandan Tayvan çevresinde Çin’e ait 29 uçak ve dört savaş gemi tespit edildi.

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Washington Pasifik'teki gerilimi tırmandırıyor. ABD, Çin’in parçası olan Tayvan'a, F-16 savaş uçaklarında kullanılan füze satışına onay verdi.

Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığından yapıldı. 100 anti-radar füzesi ile 200 havadan havaya füzenin Tayvan'a satışına onay verildiği belirtildi. Toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" kaydedildi.

Tayvan’a füze onayından saatler önce Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, ABD'yi yanlış bilgilere dayalı "Çin tehdidi" teorisini yaymayı bırakmaya davet etti.

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 29 askeri hava aracı ve dört savaş gemisi tespit edildiğini bildirdi. Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın Tayvan’ın Çin’in iç meselesi olmadığına, buradaki bir çatışmanın bütün dünyayı etkileyeceğine ilişkin sözlerinin yarattığı tartışmanın ardından geldi.

ABD, Rusya’nın Ukrayna müdahalesiyle Tayvan’daki kışkırtıcı faaliyetlerini artırdı. Geçen yıl dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret ederek tepki çekmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise Çin’in askeri kararlılığa karşısında “Tayvan’ı savunacaklarını” açıklamıştı.

# abd # Tayvan # çin

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