ABD Suriye'de depremi fırsat bildi: Kaynakları yağmalamaya devam ediyor

Suriye’deki kaynakları "yağmalamak" ve "Suriye halkının yaşam hakkını acımasızca ihlal etmek" ile suçlanan ABD, bu kez de depremi fırsat bilerek bölgedeki petrol tankerlerini çalıyor.



Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, işgalci ABD birlikleri, 34 Petrol tankerine PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri kullanarak el koydu.



Suriye Petrol Bakanlığı'nın Ağustos ayında yaptığı açıklamada; petrol kaçakçılığı dahil olmak üzere ABD ve işbirlikçi teröristlerinin, Suriye'nin petrol ve doğal gaz sektörlerini doğrudan ve dolaylı olarak 107 milyar 100 milyon dolar zarara uğrattığını bildirmişti.