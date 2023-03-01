ABD Suriye'de depremi fırsat bildi: Kaynakları yağmalamaya devam ediyor

ABD, Suriye'nin kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor. Suriye'deki depremi fırsat bilen ABD, Suriye'nin kuzeyindeki 34 petrol tankerine, PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri kullanarak, el koydu.

Suriye’deki kaynakları "yağmalamak" ve "Suriye halkının yaşam hakkını acımasızca ihlal etmek" ile suçlanan ABD, bu kez de depremi fırsat bilerek bölgedeki petrol tankerlerini çalıyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, işgalci ABD birlikleri, 34 Petrol tankerine PKK/YPG kontrolündeki bölgeleri kullanarak el koydu.

Suriye Petrol Bakanlığı'nın Ağustos ayında yaptığı açıklamada; petrol kaçakçılığı dahil olmak üzere ABD ve işbirlikçi teröristlerinin, Suriye'nin petrol ve doğal gaz sektörlerini doğrudan ve dolaylı olarak 107 milyar 100 milyon dolar zarara uğrattığını bildirmişti.

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