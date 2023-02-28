Rusya'nın kahraman kadınları vatan savunmasına böyle hazırlanıyor

Ukrayna operasyonları ile birlikte ön plana çıkan Gudermes’teki Özel Kuvvetler Üniversitesi, zaman zaman düzenlediği kurslarla çeşitli kişi ve kurumlara keskin nişancılık, atış talimi, yakın dövüş gibi askeri eğitimler veriyor.

On yılı aşkın süredir açık olan akademide geçen yıl Dövüş Sanatları Birliği üyelerine keskin nişancılık, bazı gönüllülere de atış eğitimi ile yakın dövüş teknikleri dersi verildi. Akademide görevli personelin askeri özellikleri dikkat çekiyor.

Eğitmenlerin büyük kısmı, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) terörle mücadele görev gücü grubu Alfa’nın eski çalışanlarından oluşuyor. Çeşitli operasyonlardaki aktif görevleri sırasında yaralanan askerler, tecrübelerini artık Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesi'nde verdikleri teorik ve uygulamalı eğitimlerle kursiyerlere aktarıyor.