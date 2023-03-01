Belçika’da NATO karşıtı yürüyüş

Avrupa'da NATO karşıtı protestolar yayılıyor. Bu kez adres Belçika odu. Yüzlerce kişi, “Ukrayna’daki ABD-NATO Savaşını Durdurun” pankartı ile yürüdü.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO’nun kışkırttığı Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunan bir protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kuzey tren istasyonunun dışındaki meydanda toplanan yüzlerce kişi, “Ukrayna’daki ABD-NATO Savaşını Durdurun” pankartı taşıdı.

“Barış ve Dayanışma için Avrupa” isimli grubun düzenlediği eylemde, “Biden, savaşı durdur!” sloganları atıldı. Katılımcılar NATO’nun Ukrayna’ya verdiği askeri yardımlarla savaşın tarafı olduğunu vurgulayarak “Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesine karşı silah yardımlarının kesilmesi” çağrısında bulundu.

# Belçika # nato

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