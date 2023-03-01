Biden, ABD için tehdit

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Ronny Jackson (ROONİİ CEKSIN) açıklamaları var.



Eski Beyaz Saray doktoru olan Jackson, Twitter hesabından açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Joe Biden'in ülke için tehdit olduğunu, ABD halkını temsil etmediğini söyledi. Biden'in küreselcilere hizmet ettiğini kaydetti. Jackson, “Biden’ın başkomutanımız olması ülkemiz için korkunç. Çoğu zaman nerede olduğunu bilmiyor ve günden güne bizi Rusya ve Çin’le topyekun savaşa yaklaştırıyor” diye yazdı.



Jackson'a göre ABD Başkanı Biden'ın "bilişsel işlevlerinde düşüş" var. Bu yüzden de aldığı kararlar nedeniyle insanlar ölebilir.



ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Ronny Jackson, daha önce de ABD idaresinin, Biden’in sağlık durumuyla ilgili gerçekleri sakladığını iddia etmişti.