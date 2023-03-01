Putin'den kritik Avrupa Konseyi kararı: Rusya'yı uluslararası anlaşmalardan çekti

RUSYA'DAN KRİTİK ADIM

Rusya, üyelikten çekildiği Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmalarını resmen sonlandırdı.





PUTİN, RUSYA'YI AVRUPA KONSEYİ ULUSLARARASI ANLAŞMALARINDAN ÇEKTİ

Yasa tasarısı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 17 Ocak 2023'te parlamentonun alt kanadı Duma'ya sunulmuştu. Kabul edilen yasa Putin'in imzasıyla birlikte resmen işlemeye başladı. Avrupa Konseyi'nin uluslararası anlaşmaları yürürlükten kaldırıldı.



Bu anlaşmalar arasında Avrupa Konseyi Tüzüğü, İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme, Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bulunuyor.



Rusya, Mart 2022'de 26 yıllık Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandırmış, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmişti.





MOSKOVA'DA RUS DİLİNİN KORUMA KARARI

ABD ve Batı yaptırımlarına karşı dik duran Moskova Rus dilini korumak için de adım attı. Yapılan yasa değişikliği ile hükümet yetkilileri resmi görevleri sırasında yabancı kelime kullanmayacak. Değişikle hedeflenen Rus dilinin statüsünün korunması, desteklenmesi.



Rusça'da yaygın olarak kullanılan eş anlamlı olmayan yabancı kelimeler dışında, modern Rus diline uymayan kelimelere izin verilmeyecek.



Kullanılabilecek yabancı kökenli kelimeler de listelenerek açıklanacak.