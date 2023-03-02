Yunanistan'da tren kazası sonrası sokaklar karıştı

Yunanistan'da yaşanan tren kazasında şu ana kadar 43 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı istifa ederken, Selanik ve Atina sokakları karıştı.

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YUNANİSTAN'DA TREN KAZASI: 43 ÖLÜ

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştı. Yapılan son açıklamalara göre kazada 43 kişi hayatını kaybetti.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada yaklaşık 20 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Yolcu treninin Atina'dan Selanik'e gitmekte olan 346 kişiyi taşıdığı öğrenildi. Yetkililer, yolcuların birçoğunun hafta sonu karnaval kutlamalarından sonra evlerine dönen öğrenciler olduğunu açıkladı.

Kaza yerinde inceleme yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kazanın "trajik bir insan hatasından" kaynaklandığını söyledi. "Nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kazayla ilgili bir istasyon şefinin gözaltına alındığı bildirildi. Yunan medyasında yer alan haberlerde, çarpışma öncesinde iki trenin de yüksek hızda seyrettiği ve makinistlerin birbirlerinden haberlerinin olmadığı belirtildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Olayın ardından Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de istifa ederken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

KAZA SONRASI ATİNA VE SELANİK'TE PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPILDI

En az 43 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası Selanik ve Atina’de protesto edildi. Hellenic Train ofislerinin önünde bir araya gelen göstericiler, "Kaza değil, cinayet" yazılı dövizler taşıdı.

DEMİRYOLU SENDİKALARINDAN GREV ÇAĞRISI

Hükümetin yıllardır yapılan uyarıları görmezden geldiğini belirten demiryolu sendikaları grev çağrısı yaptı.

Atina'daki gösteriye polis göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e taziye mesajı gönderdi.

# yunanistan # Atina # protesto # tren kazası

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