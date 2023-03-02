Gazzede duygulandıran deprem anması: "Kalplerimiz sizinle"

Filistinli çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi. "Kalplerimiz sizinle" sloganıyla yapılan etkinlikte Türk bayrakları taşındı.

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Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı.

Gazze Destek Derneği’nce "kalplerimiz sizinle" sloganıyla düzenlenen etkinlik için onlarca Filistinli çocuk, Gazze Limanı'ndaki Mavi Marmara Şehitleri Anıtı yakınlarında toplandı.

Çocuklar, "Filistin yanınızda" ve "Türkiye ile Suriye'deki halklara taziyelerimizi ve dualarımızı sunuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze Destek Derneği Müdürü Hani Serya "Kalbimiz Suriye ve Türk halkıyla birlikte. Filistin ve Gazze Şeridi'nden Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenlere insani bir mesaj göndermek için mumlar yakıyoruz. Yaranız yaramızdır." diye konuştu.

# gazze # deprem # suriye

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