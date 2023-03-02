Fransa Burkina Faso'dan kovuldu

Burkina Faso, Fransa ile 1961 yılında imzalanan askeri anlaşmayı feshetti. Askeri idarelerde görev yapan tüm Fransız personelin ülkeyi 1 ay içinde terk etmesi istendi.

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Sömürgeci Fransa, Afrika’daki varlığını bir bir kaybediyor.

Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’nin ardından Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’dan da kovulmuştu. Fransız askerleri, Şubat ayında ülkeden çekilmiş, Burkina Faso’da sömürge bayrakları indirilmişti.

Burkina Faso hükümeti son olarak, Fransa ile 1961'de Paris'te varılan teknik askeri yardım anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Ülkenin askeri idarelerinde görev yapan tüm Fransız personeline, ülke topraklarını terk etmeleri için 1 ay süre tanındı.

# Burkina Faso # fransa # orta afrika cumhuriyeti

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