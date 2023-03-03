Japonya'da doğum sayısında tarihin en büyük düşüşü

Japonya'da on yılı aşkın bir süredir ölümlerin doğumları geride bırakması, dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin liderleri için giderek büyüyen bir sorun teşkil ediyor.



Ülke, yaşlı nüfusun artması ve yaşlanan nüfusun talebi arttıkça emekli maaşlarını ve sağlık hizmetlerini finanse etmek için azalan işgücü ile karşı karşıya bulunuyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede 2022 yılında 799 bin 728 doğum gerçekleşti ve kayıtlardaki en düşük sayıya ulaşıldı. Bu sayı son 40 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı.



Ayrıca, Japonya'da ölümler de geçen yıl 1,58 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Japon hükümeti yaşlanan nüfusu finanse edemeyeceğini belirterek, nüfus artırımı için yeni bir devlet kurumu kuracağını duyurdu.