Suudi Arabistan heyeti Rusya’da: Gündem Yemen krizi

Suudi Arabistan heyeti Moskova’ya gitti. Gündemde Yemen krizi var. Son zamanlarda Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştiren Arabistan, siyasi çıkmazlarını da artık bu masalarda tartışıyor.

Yemen dosyası üzerinde çalışmalar yürüten Suudi Arabistan heyeti, Yemen krizini müzakere etmek üzere Moskova'ya ziyaret düzenledi.

Ziyarette Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Rus yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Rusya’nın üst düzey hükumet yetkilileri ve parlamenterlerin yanı sıra düşünce kuruluşları başkanları ve araştırmacılarda yer aldı.

Toplantılara ayrıca Yemen’de meşru yönetimi destekleyen Arap Koalisyonu ile Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ve Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Programı temsilcileri de katıldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Suudi Arabistan’ın siyasi, ekonomik, maddi ve güvenlik çabalarının yanı sıra ateşkes çabalarını açıkladım. Ayrıca kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşma çabalarımızı da müzakere ettim
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