Atlantik hedef almıştı: Kuzey Akım dondurulabilir

Rusya, ABD ve Batı destekli Ukrayna güçlerinin sabotajları ile hasara uğrayan Kuzey Akım boru hatlarını mühürlemeye hazırlanıyor. Baltık rotasının yerini Türkiye’de kurulacak olan yeni gaz merkezinin alması planlanıyor.

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Baltık Denizinden geçen Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında, geçen Eylül ayında önce sızıntı, ardından da patlamalar olmuştu.

Boru hatlarında hasara neden olan patlamalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Reuters’in haberine göre, Rusya, Kuzey Akım’ın onarımı ya da yeniden etkinleştirilmesine yönelik bir plan olmadığından, her iki boru hattını mühürleyerek muhafaza altına almaya hazırlanıyor.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatları, Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya yıllık 110 milyar metreküp doğalgaz sevk etmek için Rusya'nın devlet enerji devi Gazprom tarafından inşa edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım'a yönelik saldırının, Rusya'dan ucuz gaz akışını durdurarak Avrupa'yı zayıflatmak isteyenler tarafından yapıldığını belirtmiş, ABD'yi işaret etmişti.

Baltık rotasının yerini Türkiye’de kurulacak olan Türk-Rus ortak gaz merkezinin alacağı belirtiliyor.

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