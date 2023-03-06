Nükleer Anlaşma nasıl sabote edildi? | Gürkan Demir aktardı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığı aşmak üzere İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Grossi, Ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile baş başa ve heyetler arası olmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, tek taraflı olarak nükleer anlaşma masasından kalkmıştı.

Grossi, İran'ın daha fazla uranyum üretmemesi adına temaslarda bulundu. Nükleer faaliyetlerde İran ile iş birliğinin süreceği açıklandı.