Orta Afrika'dan sömürge isyanı: "Halkımızı rehin aldılar"

Fransayı topraklarından kovan Afrika ülkeleri atağa kalktı. Kendine güven duyan yeni bir Afrika yükselirken Batı'ya başkaldırı sürüyor.





"BATI SERVETİMİZİ YAĞMALADI"

Batı tarafından yıllardır sömürü altında olan Orta Afrika Cumhuriyeti lideri Katar'da BM toplantısında çok sert bir konuşma yaptı:

- Bağımsızlığından bu yana, Orta Afrika Cumhuriyeti, bazı Batılı ülkeler ve yabancı paralı askerlerin önderliğindeki silahlı terörist gruplar tarafından sürdürülen siyasi istikrarsızlığın kolaylaştırdığı sistematik yağmaya maruz kaldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Touadera, BM'nin 5'incisini düzenlediği En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansında konuştu. Batı'nın ülkenin kalkınmasını engellemek amacıyla sürekli siyasi istikrarsızlık çıkardığını söyledi:

- Tekrarlanan bu saldırılar, ülkeyi yönetilemez hale getirmeyi, devletin doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik hakkını ve meşru kendi kaderini tayin hakkını reddetmeyi amaçlıyor.

"Halkımız rehin alındı" diyen Orta Afrika Lideri, toplantıya katılan ülke temsilcilerine bir soru sordu:

- Büyük bir jeolojik hazineye yani altın, elmas ve kobalt, uranyum ve petrol dahil stratejik hammaddeler sahip olan ülkem 60 yılı aşkın bağımsızlıktan sonra neden dünyanın en fakir ülkelerinden biri sizce?"

Orta Afrika Cumhurbaşkanı, yatırımcıları caydırmak için bazı yabancı medya tarafından dezenformasyon yapıldığını vurguladı. Orta Afrika'dan çıkarılan elmaslara uygulanan haksız ve yasadışı ablukayı eleştirdi. Ablukanın kaldırılması için mücadele edeceklerinin kaydetti.