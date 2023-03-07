Ukraine on Fire (Ukrayna'daki Yangın) Belgeseli - Oliver Stone - Türkçe Altyazılı izle

ABD'li yönetmen Oliver Stone bu belgeselde Ukrayna'daki olayları ele alıyor. Stone, Ukrayna'da bu duruma nasıl gelindiğini ayrıntılı biçimde gözler önüne seriyor. Belgeselde, ABD'nin ve NATO'nun Ukrayna'da örgütlediği Neo-Nazilerin Ukrayna'da işledikleri suçlar anlatılıyor.

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Ukrayna Yanıyor (Ukraine on Fire)”, Ukrayna'daki CIA destekli turuncu devrimi, Neo-Nazilerin Donbass katliamlarını, ABD ve NATO'nun yayılma çabalarını anlatıyor.

Oliver Stone, röportaj bölümlerini bizzat yaptığı Igor Lopatonok yönetimindeki 2016 tarihli belgeselinde, dünyaya gerçeği anlatmasıyla büyük önem taşıyor. Belgesel, Ukrayna’nın tarihi ve bölgesel önemi konusunda bilgiler vererek başlıyor. Devamında, İkinci Dünya Savaşı, Alman faşizminin bu topraklardaki iş birlikçileri ve savaş sonrası gelişmelere yönelen anlatımıyla bilinmeyenleri izleyicinin önüne koyuyor.

Belgesel, Ukrayna’da neler olup bittiği, Rusya’nın neden müdahale etmek zorunda kaldığı ve renkli devrimlerin iç yüzü konusunda dürüst, nesnel bilgiler içeriyor.

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