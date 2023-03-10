Almanya'da silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Almanya kilise saldırısı ile sarsıldı. Hamburg kentindeki Yehova Şahitlerine ait kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.



Saldırı yerel saat ile akşam 9’da yapıldı. Grossborstel semtindeki kilisede etkinlik yapılıyordu. Saldırgan kiliseye girdi ve ateş açmaya başladı. 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.



Hamburg Polis Teşkilatı, saldırganın yalnız olduğunu ve olay yerinde ölenlerden biri olduğunu değerlendiriyor. Polis olayın öfkenden kaynaklandığını belirtiyor.



Alman haber ajansı DPA'ya konuşan görgü tanığı, "20 saniye ile bir dakika arasında değişen aralıklarla birkaç el ateş edildi." dedi. Bir başka görgü tanığı ise en az 25 el silah sesi duyduğunu söyledi.