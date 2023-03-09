Trump'tan o ismlere sert sözler: "Vatan'a ihanetten yargılanmalılar"

2024 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olacağını duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak ABD Kongre Baskını soruşturan komiteyi sert sözlerle eleştirdi. Demokratların öncülüğünde kurulan soruşturma komitesini baskına dair barışçıl görüntüleri bilerek çarpıttığını savundu.

ABD, Cumhuriyetçileri destekleyen Fox News  kanalında yayınlayan Kongre Baskını görüntülerini tartışıyor. 40 bin saatlik görüntü içerisinden hazırlana seçki, şiddet içeriğinden çok barışçıl eylem görüntüleri içeriyor.

Beyaz Saray, görüntülerin güvenlir olmadığını savunurken, Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan sert açıklamalar geldi.

Truth Social  platformunda konulan Trump, 6 Ocak Kongre Baskını için Demokratlar öncğlüğünde kurulan soruşturma komitesi için, "Siyasi korsanlardan ve haydutlardan oluşan Seçilmemiş Komite tamamen itibarsızlaştırıldı" dedi.

"VATANA İHANETTEN YARGILANMALILAR"

Trump, komiteyi vatana ihanet etmekle suçladı.

"Önemli olan videoları göstermeyi, bilerek reddettiler. Dolandırıcılık ve vatana ihanetten yargılanmalılar ve hapse atılanlar ve zulüm görenler aklanmalı ve serbest bırakılmalı, hemen!"

# donald trump

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