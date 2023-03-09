Trump'tan o ismlere sert sözler: "Vatan'a ihanetten yargılanmalılar"

ABD, Cumhuriyetçileri destekleyen Fox News kanalında yayınlayan Kongre Baskını görüntülerini tartışıyor. 40 bin saatlik görüntü içerisinden hazırlana seçki, şiddet içeriğinden çok barışçıl eylem görüntüleri içeriyor.



Beyaz Saray, görüntülerin güvenlir olmadığını savunurken, Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan sert açıklamalar geldi.



Truth Social platformunda konulan Trump, 6 Ocak Kongre Baskını için Demokratlar öncğlüğünde kurulan soruşturma komitesi için, "Siyasi korsanlardan ve haydutlardan oluşan Seçilmemiş Komite tamamen itibarsızlaştırıldı" dedi.

"VATANA İHANETTEN YARGILANMALILAR"

Trump, komiteyi vatana ihanet etmekle suçladı.



"Önemli olan videoları göstermeyi, bilerek reddettiler. Dolandırıcılık ve vatana ihanetten yargılanmalılar ve hapse atılanlar ve zulüm görenler aklanmalı ve serbest bırakılmalı, hemen!"