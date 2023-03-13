Çin'den diplomatik meydan okuma: Basra Körfezini İran ile buluşturacak

Çin arabuluculuğunda yıllardır süren kavga Pekin'de noktalandı. İran ve Suudi Arabistan el sıkışarak küresel diplomasi kartlarını yeniden kardı.



Tahran ve Riyad buluşması Beyaz Saray, Pentagon ve Atlantik Basınını sarsarken Çin, ABD'ye meydan okuyor. Şimdi hedef Basra Körfezi'ni "barış körfezi" haline getirmek. Bu kapsamda yıl sonunda Basra Körfezi ülkelerinin yer aldığı yeni bir zirve yapılması planlanıyor.



Atlantik karşısında yükselen Avrasya'nın öncülük ettiği masada Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve İran olacak. Zirve Atlantik tarafından yıpratılan ilişkileri onarmaya ve sorunların çözümüne odaklanacak. Petrol, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üç adalar sorunu, Suriye'de istikrar gibi başlıklar masada olacak.



ABD basını ise İran-Suudi Arabistan anlaşması üzerinde karşı propagandalara başladı. Anlaşmanın İsrail'in İran ile mücadelesine darbe vuracağı savunuldu. Tarihinin en büyük hükümet karşıtı protestolarını yaşayan İsrail'deki iç çatışmaların dış politikayı zedeleyeceği belirtildi. Netanyahu hükümetinin yargı değişikliğine karşı başlayan eylemlerin İsrail ordusuna da sıçradığına işaret edildi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in küresel hedeflerinin arasında Rusya ve Ukrayna'ya sunduğu çözüm önerileri de hatırlatılarak, Biden yönetiminin zayıfladığı kaydedildi.