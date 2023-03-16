Bütçede rekor aylık açık: 170,6 milyara yükseldi

Merkezi yönetim bütçesi şubatta 170.5 milyar TL açık verdi. Böylece en büyük aylık bütçe açığı kaydedildi. 2023'ün ilk iki ayındaki toplam açık 202.8 milyar TL'ye ulaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçede aylık bazda rekor açık kaydedildi.

Şubat'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,1 azaldı, 218 milyar 828 milyon liraya geriledi. Bütçe giderleri ise yüzde 93,9 artışla 389 milyar 388 milyon liraya ulaştı.

Böylece ocak ayında 32,2 milyar lira olan bütçe açığı, Şubat'ta 170,6 milyar liraya yükseldi.


2023'ün ilk iki ayındaki toplam açık 202.8 milyar TL'ye ulaştı.


Faiz dışı açık 10,9 milyar liradan 136,3 milyar liraya çıktı.


Vergi gelirleri ise Şubat 2022'ye göre yüzde 0,4 azalarak 179 milyar 620 milyon liraya geriledi.


Kur Korumalı Mevduatın bütçeye şubat ayında maliyeti 632 milyon lira olurken, toplam maliyeti 94,7 milyar liraya çıktı.

# bütçe açığı

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