Kısa vadeli dış borç rekor tazeledi

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında rekor tazeledi. Bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 152,8 milyar dolara yükseldi. Kamu bankalarının kısa vadeli dış borcu 31,8 milyar dolar olurken, özel sektörün ise 87,4 milyar dolara ulaştı.

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Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu rekor tazeledi. Merkez Bankası verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 arttı, 152,8 milyar dolara yükseldi.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ
152,8 MİLYAR DOLAR

Bankaların borç stoku yüzde 4,6 artışla 62,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 yükselişle 56,2 milyar dolar oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 10 artarak 31,8 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,7 yükselerek 87,4 milyar dolara ulaştı.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ

KAMU BANKALARI:
%10 ARTTI
31,8 MİLYAR DOLAR

ÖZEL SEKTÖR:
%1,7 ARTTI
87,4 MİLYAR DOLAR

Kısa vadeli dış borç stokunun ocak sonu itibarıyla yüzde 45,2'si dolar, yüzde 25,8'i avro, yüzde 10,5'i TL ve yüzde 18,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ:

%45,2 : DOLAR
%25,8 : AVRO
%10,5 : TL
%18,5 : DİĞER DÖVİZ

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 196,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,9, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2 ve özel sektörün yüzde 60,9 paya sahip olduğu görüldü.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ
BORÇLU BAZINDA

KAMU: % 21,9
MERKEZ BANKASI: %17,2
ÖZEL SEKTÖR: %60,9

# dış borç

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