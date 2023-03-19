Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı: İşte o maliyet

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremin maddi boyutunu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırladı. Buna göre, depremlerin maliyeti 2 trilyon TL olarak belirlendi.

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Depremin üzerinden 1 buçuk ay geçti, mali bilanço ise ortaya çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu"nu hazırladı

Raporda, yaşanan depremlerin can kaybı ve ağır hasar bakımınından 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depreminden büyük olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca yarım milyondan fazla binanın, iletişim ve enerji altyapısının hasar gördüğü belirtildi, "Önemli maddi kayıplar oluştu." denildi.

Depremin Türkiye ekonomisi üzerinde yol açtığı yük 2 trilyon TL yani 103,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Maliyetin 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una ulaşabileceği öngörüldü.

# deprem # cumhurbaşkanlığı

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