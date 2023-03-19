ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor

ABD, banka iflaslarının önüne geçmeye çalışıyor. ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu, Federal Mevduat Sigorta Kurumu sigortasının, iki yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde art arda yaşanan iflaslar bankacılık sektöründeki endişeyi arttırdı.

Üyeleri 100 milyar dolara kadar varlığı bulunan bankalardan oluşan ABD Orta Ölçekli Banka Koalisyonu, önlem olarak Federal Mevduat Sigorta Kurumu sigortasının, iki yıl boyunca tüm mevduatları kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

ABD Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na gönderilen mektupta, bunun, bankalardan daha fazla mevduat çıkışını engellemek için gerekli olduğu savunuldu. Başka bir bankanın daha iflası durumunda mevduat çıkışının hızlanacağı uyarısında bulunuldu.

ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Silikon Vadisi Bankasının iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank da iflas etmişti.

ABD’deki banka krizi kısa sürede ekonomisi zor günler geçiren Avrupa’ya da sıçramış.. İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolar borçlanacağını açıklamıştı.

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