Esad: "Araplar için ortak bir kimlik üzerinde çalışmalıyız"

Arap Partileri Konferansı, olağanüstü toplantısını Suriye'nin başkenti Şam'da yaptı.





"HALKAYI GENİŞLETMELİYİZ"

Konferansta Arap ve milli boyutları olan bir dizi konu ele alındı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, konferansta, Arap dünyası için "ortak kimlik" vurgusu yaptı:

- Bugün siyasi parti ve güçlerin harekete geçmesi için uygun bir fırsat. Konferans halkası ne kadar genişlerse toplumları o kadar iyi ifade edebilir ve bu da halkayı farklı akımlara ve aidiyetlere doğru genişletmek için çalışmayı gerektirir ve belki de diyalog bunu başarmanın en önemli faktörüdür. Araplar için ortak bir kimlik üzerinde çalışmalıyız. Bu olmadan kültürel, ekonomik ya da başka herhangi bir düzeyde ilerleme sağlamamız zordur.

Arap Partileri Genel Sekreteri Kasım Salih, deprem kurbanları için Suriye halkına başsağlığı dileyerek konferansın tüm taraflarının bu felaketin yansımaları karşısında Şam ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Böyle hassas bir dönemde Arap Partileri Konferansına ev sahipliği yaptığı için Suriye'ye teşekkür etti.



Kasım Salih, ABD'nin Suriye topraklarındaki işgaline ve tek taraflı zorlayıcı yaptırımların bir an önce son verilmesi çağrısı yaptı. "ABD'nin Suriye politikası, küstahlık ve kibrinin açık bir kanıtıdır " ifadelerini kullanan Salih, işgalin sonlandırılmasının acil bir insanlık ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.



Konferansta Arap Partileri, Suriye'nin, ABD ve batı emperyalizminin terör ve yıkım politikalarına karşı kararlılığı ve zaferiyle Araplar için bir pusula haline geldiğini ifade etti.