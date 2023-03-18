ABD'nin Karadeniz’den kuşatma adımı

ABD Kongresine Türkiye ve Rusya karşıtı tasarı sunuldu.



Soğuk Savaş'ın en sıcak günlerinde dahi bir güvenlik adası olarak kalmayı başaran Karadeniz, ABD'nin saldırgan hamleleri ile giderek bir çatışma alanına dönüştürülüyor.



Cumhuriyetçi Mitt Romney ve Demokrat Jeanne Shaheen tarafından sunulan tasarı her iki partinin desteğiyle Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde ele alınmaya başladı.



Romney, yasanın “bir Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde bir ABD insansız hava aracını düşürmesinin hemen ardından geldiğine” dikkat çekti. Fakat tasarı, 12 Temmuz 2022 tarihinde sunulanın bir devamı niteliğinde.



Tasarının “Tanımlar” bölümünde, tasarı coğrafyaya yönelik akıl almaz bir yaklaşım ortaya koymaktadır: “‘Karadeniz devletleri’ terimi Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan anlamına gelmektedir.” deniyor.



Bu, Rusya Federasyonu’nun Karadeniz’e kıyısı olduğu gerçeğini görmezden gelen ya da daha doğrusu dolaylı olarak bir sorun olarak gören, haritaların ve yeryüzü şekillerinin siyasi nedenlerle yeniden tanımlanmasıdır.



Önerilen politika ve eylemlerle tek taraflı ABD / NATO varlığının arttırılması ve kıyı devletlerine müdahalenin ve bu devletlerin kullanımının artması amaçlanıyor.