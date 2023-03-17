ABD YPG'ye helikopter eğitimi mi verdi?

Irak’ın kuzeyinde düşen helikopterin içinden bölücü terör örgütü mensuplarının çıkması okları Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Pentagon’un PKK’nın Suriye kolu YPG’ye helikopter eğitimi verdiği ve ordu envanterindeki eski helikopteri tahsis ettiği gündeme geldi.



Konu ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder’a soruldu. Ryder, Anadolu Ajansı muhabirinin “Suriye’de YPG'ye helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?” sorusuna “Bildiğim kadarıyla hayır” yanıtını verdi. Pentagon sözcüsü daha fazla ayrıntı vermedi.



Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, düşen helikopter Fransız yapımı Eurocopter AS350 tipi olduğu açıkladı. Helikopterin içindeki 7 PKK’lının 3’nün kadın terörist olduğu belirtildi. Türkiye Gazetesi mürettebatın da PKK’lı olduğunu yazdı.



Fransa’nın ürettiği Eurocopter AS350 tipi helikopteri ABD, İngiltere ve Avustralya orduları da kullanıyor.