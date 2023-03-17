Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: “Kırım’a 65 kilometrede bu İHA’nın ne işi var?
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Karadeniz’e düşen ABD’ye ait insansız hava aracının, Ukrayna’ya istihbarat gönderdiğini söyledi. Yerhov, “Kırım’a 65 kilometrede bu İHA’nın ne işi var? Donanma merkezine çok yakın bir mesafede. Bu, çok tehlikeli bir olay” ifadelerini kullandı.
“UKRAYNA’DA ASLINDA NATO İLE SAVAŞIYORUZ”
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ukrayna’da gayrı resmi olarak NATO ile savaştıklarını söyledi:
- Özel askeri harekâtın amaçlarından biri, Ukrayna topraklarından Rusya’ya yönelik askeri tehdidi ortadan kaldırmak. Ukrayna topraklarına NATO’nun füze üsleri yapılırsa o yerlerden Moskova’ya füzelerin uçuş süresi 3 dakika civarındadır. Biz aslında resmi olarak değil ama fiili olarak NATO’ya karşı savaşıyoruz. Çünkü cephenin karşı tarafındaki bazı yerlerden Ukraynaca ve Rusça değil, başka diller duyuyoruz. İngilizce, Lehçe ve kısmen Almanca telsiz konuşmaları duyuluyor.
“DENESİNLER GÖRELİM"
Karadeniz’de düşen ABD İHA’sının Ukrayna’ya istihbarat topladığını belirten Yerhov, “Kırım’a 65 kilometre bir mesafede bu İHA’nın ne işi vardı?” diye sordu. “İHA’nın nereden kalktığını da öğrenecegiz. Bu olay çok tehlikelidir” ifadelerini kullandı:
- Donanma merkezine çok yakın bir mesafede böyle bir şey uçuyor. Üzerinde silah var mı yok mu bilmiyoruz. Yoksa bile istihbarat çalışması yapıyor. Ukrayna’ya istihbarat gönderiyor. İHA’nın nereden kalktığını da öğreneceğiz. Olay olmuştur, kusura bakmasınlar. Ama bu olay çok tehlikelidir. Bunu provoke eden kimdir? Şu anda NATO’nun amacı nedir? Sovyetler yok, Varşova Paktı yok, Rusya’yı durdurmaya çalışıyorlar. Denesinler görelim.
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