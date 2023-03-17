Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı. Fransızlar ülke genelinde sokağa indi. Grevlere her gün yeni bir iş kolu katılırken Paris sokaklarında 7 bin 600 ton çöp birikti.

Son Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifi olan emeklilik yaşının yükseltilmesi kararı Fransa Senatosu'nda kabul edildi.

114'e karşı 193 oyla kabul edilen emeklilik reformu Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis de görüşülecek.

Ülkedeki tüm sendikalar emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı. Günlerdir milyonlarca kişinin katıldığı yürüyüşler, mitingler yapılıyor. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Polis işçilere sert müdahale ediyor.

Gösterilerin yanı sıra grevler sürüyor. Fransızlar artık günlük hayatta zorlanmaya başladı. Paris sokaklarında çöp yığınları gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Sokaklarda 7 bin 600 ton çöp birikti.

Temizlik işçileri, mesleklerinin "ağır olduğu" ve emeklilik yaşına varmadan hayatını kaybedeceği endişesiyle emeklilik yaşının uzatılmasına karşı çıkıyor.

# fransa # eylem # grev

Benzer Videolar

"Çin'in küresel arenada yaptığı yardımlar çok değerli" "Çin'in küresel arenada yaptığı yardımlar çok değerli"
Şi'den küresel medeniyet girişimi önerisi Şi'den küresel medeniyet girişimi önerisi
Pakistan’da halk Han'ın tutuklanmasına direniyor Pakistan’da halk Han'ın tutuklanmasına direniyor
ABD'deki banka krizi Avrupa'ya sıçradı ABD'deki banka krizi Avrupa'ya sıçradı
İngiltere'de binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti İngiltere'de binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti
Rusya'nın ABD İHA'sını düşürdüğü o anlar! Rusya'nın ABD İHA'sını düşürdüğü o anlar!
Beşar Esad Moskova'da Putin ile görüştü Beşar Esad Moskova'da Putin ile görüştü
Putin ve Esad yan yana Putin ve Esad yan yana
Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti
"Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu" "Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu"
Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor
Putin o fabrikayı ziyaret etti Putin o fabrikayı ziyaret etti
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması
3 Mersin Valiliği'nden deprem açıklaması
4 Meteoroloji deprem bölgesindeki illeri uyardı!
5 Seçim öncesi adres değişikliğinde son gün!