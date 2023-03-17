Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa indi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifi olan emeklilik yaşının yükseltilmesi kararı Fransa Senatosu'nda kabul edildi.



114'e karşı 193 oyla kabul edilen emeklilik reformu Parlamento'nun diğer kanadı Ulusal Meclis de görüşülecek.



Ülkedeki tüm sendikalar emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı. Günlerdir milyonlarca kişinin katıldığı yürüyüşler, mitingler yapılıyor. Zaman zaman tansiyon yükseliyor. Polis işçilere sert müdahale ediyor.



Gösterilerin yanı sıra grevler sürüyor. Fransızlar artık günlük hayatta zorlanmaya başladı. Paris sokaklarında çöp yığınları gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Sokaklarda 7 bin 600 ton çöp birikti.



Temizlik işçileri, mesleklerinin "ağır olduğu" ve emeklilik yaşına varmadan hayatını kaybedeceği endişesiyle emeklilik yaşının uzatılmasına karşı çıkıyor.