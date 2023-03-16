Aliyev: "Çin'in küresel arenada yaptığı yardımlar çok değerli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Küresel Televizyon Ağı ile yaptığı özel bir röportajda, uluslararası toplumun Çin'in diğer ülkelere yaptığı yardımı çok takdir ettiğini vurguladı. Ayrıca Aliyev, Azerbaycan'nın bölgesel rolüne de dikkat çekti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir Çin kanalına röportaj verdi. 

ÇİN DÜNYANIN EN BAŞARILI ÜLKELERİNDEN BİRİ

Çin'in dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Aliyev ayrıca Çin'in diğer ülkelere yaptığı yardımların da çok değerli olduğunu belirtti:

- Size samimiyetle söyleyebilirim ki, Çin'in küresel arenada destek, iş birliği konusunda yaptıklarına uluslararası camia çok değer vermeli. Siz küresel ölçekte yapıyorsunuz. Biz belki daha bölgesel ölçekte yapıyoruz ama aynısını izliyoruz." felsefe ve işe yarıyor çünkü bakın, Çin dünyanın en başarılı ülkelerinden biri, dünyanın önde gelen ekonomisi ve bunu kendi çabalarınızla, halkınızın bilgeliğiyle ve liderliğiniz ve bağlılığınızla başardınız.

Azerbaycan'nın da küresel ölçekteki konumuna değinen Aliyev," Doğu ve Batının kesişim noktasında yer alıyoruz, önemli bir bölgesel oyuncuyuz" dedi.

# çin # aliyev

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