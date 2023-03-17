İngiltere'de binlerce kişi hayat pahalılığına karşı meydanları doldurdu

İngiltere ekonomisinde sallantı sürerken sokaklar, meydanlar eylemlere sahne oluyor.



Artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle maaşlarının erdiğini söyleyen İngilizler, hükümeti protesto etti.



Öğretmenler, doktorlar, öğretim görevlileri, devlet memurları ve demir yolu işçileri başta olmak üzere yüz binlerce çalışan yeniden greve çıktı.



Sendikaların çağrısıyla greve çıkan çalışanlar, maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle toplu iş bıraktı.



Hükümetin "Bahar Dönemi" bütçesini açıkladığı gün yapılan eylemler ve grevler, geçen yıldan bu yana düzenlenen en büyük endüstriyel eylemlerden biri olarak tarihe geçti.



Savunma harcamalarını 5 milyar sterlin artıracaklarını açıklayan İngiliz hükümetine tepki büyüyor. Başbakan Rishi Sunak, ekonomik kriz için serbest piyasa reçetesini deneyeceklerini söyledi. Açıklanan "Bahar Planına" göre enflasyonun 2023 sonunda 10,7'den 2,9'a düşürülmesi hedefleniyor.