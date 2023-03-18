Fransızlar Macron'a karşı meydanlarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa'nın 49. maddesini devreye soktu. Hükümet, emeklilik yaşını yükselten yasa Meclis'te oylamaya sunmadan onayladı, Fransa sokakları karıştı. Ülke çapındaki gösteriler sürerken 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

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Fransa'da hem parlamento hem de sokaklar karıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasa için Anayasa'nın 49. maddesini devreye soktu. Böylece yasa mecliste oylamaya sunulmadı. Macron'un imzası ile resmen yasalaştı.

Karar Fransa Başbakanı Elisabeth Borne tarafından parlamento da okunurken protesto sesleri yükseldi. Fransız milletvekilleri ayağa kalkarak Fransa milli marşını okudu.

Fransız meclisinde gerginlik sokaklara da taştı. Macron'un yasayı mecliste oylamaya sunmadan imzalaması Fransızları öfkelendirdi, halk sokağa indi.

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak ülke çapındaki protestolarda sert çatışmalar yaşandı. Emmanuel Macron'un maketi yakıldı. Sokaklarda yığılan çöpler, araçlar ateşe verilerek barikatlar kuruldu. Çıkan olaylarda 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde de sokaklarda gerginlikler yaşanıyor.

Milyonlarca Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel grevler ve gösteriler başlattığı reform, emeklilik yaşının kademeli olarak 2030'a kadar 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor.

# Macron # fransa

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