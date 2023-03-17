ABD ve Avrasya'dan eş zamanlı deniz tatbikatı

Avrasya'nın öne çıkan üç ülkesi Çin, Rusya ve İran ortak deniz tatbikatına başladı.



5 gün sürecek tatbikat Hint Okyanusu'nun kuzeyinde Umman Körfezi'nde yapılıyor. Tatbikatın adı 2023 Deniz Güvenlik Kemeri...



Üç ülke ortak deniz tatbikatı ile barış ve dostluk içinde denizlerdeki güvenliği sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Ortak açıklamada, üç ülkenin deniz kuvvetlerinin fiili işbirliğini güçlendireceği ve "bölgesel barışa ve istikrara pozitif enerji katacağı" kaydedildi. Tatbikata isimleri belirtilmeyen başka ülkelerin de iştirak ettiği belirtildi.



ABD ise Avrasya'nın desteği ile birleşen Afrika'yı yeniden kaosa sürüklemenin arayışı içinde. Bu kapsamda ABD ilk defa Batı Afrika’da tatbikata başladı.



ABD Afrika Özel Operasyonlar Komutanlığı Gana'nın Volta nehrinde tatbikat yapıyor. Fildişi, Nijerya ve Gana'nın katıldığı deniz tatbikatı, sahnelenen bir rehine krizini etkisiz hale getirmek üzere yapıldı. Askeri kodamanlar ve diplomatlar tatbikatı yakından izledi.