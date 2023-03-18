Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin için yakalama kararı verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı. Gerekçe olarak Ukrayna'daki çatışma ortamından çocukların Rusya'ya götürülmesi gösterildi. Rusya’dan karara art arda tepkiler geldi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, “savaş suçu” işlediği iddiasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahkeme, Putin’in yanı sıra Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında da aynı karara imza attı.

Mahkeme, Ukraynalı çocukların hukuka aykırı olarak Rusya'ya götürüldüğünü öne sürdü. Putin’in de bu uygulamaya engel olmadığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirdi. Konunun rezalet ve kabul edilemez olduğunu kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da “Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarınınhiçbir anlamı olmadığını” vurguladı. Zaharova, Rusya’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’ne taraf olmadığını da hatırlattı.

Hakkında yakalama kararı verilen Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova da “Uluslararası toplumun takdiri çok güzel!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

# Putin # Uluslararası Ceza Mahkemesi

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