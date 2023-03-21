Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye uyguladığı yasağı kaldırdı
Avrupa Birliği’nin Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye yaklaşık dört yıldır uygulanan fiili finansman yasağını kaldırdı. Yeniden inşa çalışmalarına 500 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.
Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye uyguladığı yasağı kaldırdı.
4 yıldır Türkiye'ye fiili finansman yasağı uygulayan banka, yeniden inşa çalışmaları için 500 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.
AB tarafından depremlerde yıkıma uğrayan bölgenin yeniden inşası için düzenlenen konferansta 7 milyar avro, yani yaklaşık 7.5 milyar dolar parasal yardım sözü verildi.
Banka Türkiye'nin 2019'da Kıbrıs adası etrafında gerçekleştirdiği petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının ardından Türkiye'ye finansman sağlamayı durdurmuştu.