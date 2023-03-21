Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye uyguladığı yasağı kaldırdı

Avrupa Birliği’nin Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye yaklaşık dört yıldır uygulanan fiili finansman yasağını kaldırdı. Yeniden inşa çalışmalarına 500 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.

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Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye uyguladığı yasağı kaldırdı.

4 yıldır Türkiye'ye fiili finansman yasağı uygulayan banka, yeniden inşa çalışmaları için 500 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.

AB tarafından depremlerde yıkıma uğrayan bölgenin yeniden inşası için düzenlenen konferansta 7 milyar avro, yani yaklaşık 7.5 milyar dolar parasal yardım sözü verildi.

Banka Türkiye'nin 2019'da Kıbrıs adası etrafında gerçekleştirdiği petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının ardından Türkiye'ye finansman sağlamayı durdurmuştu.

# Avrupa Yatırım Bankası # avrupa birliği

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