Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye'ye uyguladığı yasağı kaldırdı.



4 yıldır Türkiye'ye fiili finansman yasağı uygulayan banka, yeniden inşa çalışmaları için 500 milyon avro yardımda bulunacağını açıkladı.



AB tarafından depremlerde yıkıma uğrayan bölgenin yeniden inşası için düzenlenen konferansta 7 milyar avro, yani yaklaşık 7.5 milyar dolar parasal yardım sözü verildi.



Banka Türkiye'nin 2019'da Kıbrıs adası etrafında gerçekleştirdiği petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının ardından Türkiye'ye finansman sağlamayı durdurmuştu.