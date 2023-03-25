İşte yeni kurulacak o iki banka!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 yeni banka kurulmasına ve bir bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

İki yeni banka kuruluyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesine onay çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2,5 milyar lira sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon lira kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni çıktı.

# BDDK

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