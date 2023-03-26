O teklif kabul edildi: İşlenmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Yapılan değişiklikle, 2 yıl süreyle işlenmeyen atıl araziler kişilere ait olsa dahi üretime açılması için kiraya verilebilecek.

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Tarımsal üretimin planlanması ve atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi.

Tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonundan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Üretilecek ürünler için bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talebi dikkate alarak asgari ve azami üretim miktarını belirleyecek.

Sözleşmeli üretim için gerekli düzenlemeler yapılacak. Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere ve üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak.

Kanunla atıl durumda bulunan 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri kiralanarak üretime kazandırılacak. Kira geliri arazi maliklerine ait olacak. Kiralanan araziler, kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.

Öte yandan devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek orman suçu sayılacak.

Ayrıca, orman yangınına sebep olanlara 2 yıldan 7 yıla kadar verilen hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

# tarım ve orman bakanlığı

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