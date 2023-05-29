DGS başvuruları başladı: Depremzede öğrencilerden başvuru ücreti alınmayacak

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek. Depremzedelerden ise başvuru ücreti alınmayacak. Açıklama, ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan geldi.

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16 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından, başvurularını yapabilecek.

Bu yıl sınav için depremzedelerden başvuru alınmayacak. Açıklama ÖSYM'den geldi. Başkan Bayram Ali Ersoy, konuyu yazılı açıklama ile duyurdu:

- Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret alınmadığını, bu tutumu sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kahramanmaraş # deprem # dikey geçiş sınavı # ösym

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