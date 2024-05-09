Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.