Benzin fiyatlarına zam geldi! İşte benzinin yeni litre fiyatı
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Birçok ilde benzinin litresi 43 lirayı aştı.
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken benzine zam yapıldı.
1 lira 20 kuruşluk zam pompalara da yansıdı. Tabelalar yeniden güncellendi.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama olarak 42 lira 75 kuruş, Ankara’da 43 lira 8 kuruş, İzmir’de ise 43 lira 54 kuruş seviyesine yükseldi.
Motorin grubunda bir fiyat değişikliği beklenmiyor.