Ankara’da park halindeki otomobilde şüpheli ölüm

Ankara’da Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde, boş bir arazide park halinde duran bir otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, şahsın ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.