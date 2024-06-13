AK Parti'den Özgür Özel'e yanıt! Özgür Özel, Cumhur İttifakı ile ilgili konuşmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "MHP normalleşmenin önünde bariyer olarak görülüyorsa gereğini yaparız." ifadelerini kullandığı açıklaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruldu.

"BAHÇELİ, KOLAYCILIK YAPARAK SUÇ ORTAĞINI BİZE DOĞRU İTMESİN"

Sözlerine "Kamuoyunu bu suni tartışmayla meşgul etmek istemem" diyerek başlayan Özgür Özel, Bahçeli’ye hem tepki gösterdi hem de dikkat çeken bir ittifak çağrısı yaptı. Özel, "Belli ki sorunlar var. Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye ittifakı... Öyle bize kimse ittifak falan önermesin. Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın: Memleketi bu hale getirip, suç ortağını bize doğru itmesin." dedi.

Özgür Özel, Bahçeli'nin olası erken seçim çağrısını yapması durumunda değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

"ÖZEL'İN SÖZLERİ SİYASİ SALDIRGANLIK"

CHP Genel Başkanı’nın açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in kullandığı "suç ortağı" ifadesine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Sayın Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine 'suç ortağı' demesi ise, siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın yoluna devam ettiğini vurguladı.