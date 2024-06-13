Dün BRICS'e bugün AB'ye giriyoruz!

BRICS'e girmek istediğini beyan eden AK Parti iktidarı, şimdi de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini yineledi. İspanya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu gayretlerimiz AB'ye tam üyelik projemizin hayata geçirilmesiyle taçlanacaktır." dedi.

Dün BRICS'e bugün AB'ye giriyoruz!
Editör: Haber Merkezi

BRICS'e girmeyi arzu ettiklerini söyleyen AK Parti iktidarı, bugün ise Avrupa Birliği'ne girmek istediğini yineledi.

İspanya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımların karşılık bulamadığını aktardı.

Erdoğan konuşmasında, "Tüm bu gayretlerimiz AB'ye tam üyelik projemizin hayata geçirilmesiyle taçlanacaktır. Ne var ki AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarını düşünen, Türkiye'nin birliğe sağlayacağı katma değeri görme yeteneğinden yoksun birtakım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor." dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını endişe verici olaudğu belirten Erdoğan, yükselen siyasetlerin de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini engelleyebileceğini bildirdi.

Türkiye-İspanya İş Formu'nda konuşan Erdoğan, "Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhurbaşkanı erdoğan # avrupa birliği # brics
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