İzmir'de uzman çavuş şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi

İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda/Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül'de rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yaşar Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.